المرشح فريد زهران: نسعى للاهتمام بالصعيد وتقديم الدعم له

قال فريد زهران المرشح الرئاسي، إن ارتفاع نسبة الفقر في محافظة أسيوط إلى 66% شاهد علي تهمش الصعيد وعدم الاهتمام بها، ولذلك نسعى إلى الاهتمام بالصعيد وتقديم الدعم له، جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الأول بالصعيد المنعقد بمحافظة أسيوط.

إرادة موارد الدولة

وأضاف «زهران»، خلال المؤتمر الجماهيري الأول أن عدم إدارة موارد الدولة بشكل صحيح هو سبب ذلك التهميش لأن هناك أحياء فاخرة في القاهرة تصل ميزانية الاهتمام بها إلى أكثر من ميزانية محافظة أسيوط.

و كانت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران أطلقت مؤتمرها الانتخابي الأول بالصعيد من محافظة أسيوط بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء دولة فلسطين وقطاع غزة الأشقاء.

دعم فلسطين

وردد عدد من المشاركين الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية التي تدعوا لتحرير فلسطين وتكون عاصمتها القدس المحتلة والتنديد بالعدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي.

توافد العشرات من أهالي قري ومراكز أسيوط، علي السرادق المقام بجوار المعهد الديني بحي شرق أسيوط، لحضور المؤتمر الانتخابي الأول بالصعيد للمرشح الرئاسي فريد زهران.