فريد زهران من أسيوط: مصر تواجه ضغوطات القضية الفلسطينية ببسالة

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الدولة المصرية تواجه ضغوطات كبيرة بسبب القضية الفلسطينية والدولة تواجها بكل بسالة من أجل التخفيف من المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

المؤتمر الانتخابي الأول بالصعيد

وأضاف فريد زهران، خلال المؤتمر الانتخابي الأول بالصعيد الذي أطلقه من محافظة أسيوط، أن الشرق الأوسط والدولة الفلسطينية يتعرضون إلي مهانة وضغوط يحاول النظام المصري الحالي يقاومها بكل بسالة من أجل القضية المصرية.

و كانت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران أطلقت مؤتمرها الانتخابي الأول بالصعيد من محافظة أسيوط بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء دولة فلسطين وقطاع غزة الأشقاء.

دعم فلسطين

وردد عدد من المشاركين الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية والتي تدعوا لتحرير فلسطين وتكون عاصمتها القدس المحتلة والتنديد بالعدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي. توافد العشرات من أهالي قري ومراكز أسيوط، علي السرادق المقام بجوار المعهد الديني بحي شرق أسيوط، لحضور المؤتمر الأنتخابي الأول بالصعيد للمرشح الرئاسي فريد زهران.