«حماة الوطن» بمطروح يفتتح الوحدة الحزبية في أبو مريزيق

افتتح حزب حماة الوطن بمطروح الوحدة الحزبية لتجمع أبو مريزيق بمنطقة علم الروم بمركز مرسي مطروح بحضور النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، والحاج فرج أبو شملة والحاج هيبة أبو مريزيق الأمناء المساعدين بالحزب، والحاج صافي أبو مريزيق أمين مساعد بمركز السلوم، بمشاركة الامانات النوعية بالحزب.

تأييد المرشح عبدالفتاح السيسي

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم، إن افتتاح الوحدة الحزبية لتجمع أبو مريزيق بمنطقة علم الروم بالعاصمة مرسي مطروح، تأتي في إطار توسيع قاعدة الحزب بنطاق بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وأكد تأييد ودعم أمانة مطروح للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن افتتاح الوحدات الحزبية تأتي في إطار خطة الحزب للانتشار والتواجد داخل المركز والقري والنجوع بهدف الوصول إلي تجمعات لتتحول الي وحدات حزبية، وذلك طبقا لتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

التفاعل مع قضايا المواطن المطروحي

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن الهدف الرئيسي لهذا التوسع بافتتاح عدد من الوحدات الحزبية خلال الفترة المقبلة، هو لتعزيز الحضور الحزبي في كل مراكز وقري مرسى مطروح، للتفاعل مع قضايا المواطن المطروحي بكافة فئاته، وتقديم الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات.

دعم السيسي

وشهد حفل افتتاح الوحدة الحزبية لتجمع أبو مريزيق بمنطقة علم الروم بالعاصمة مركز مرسي مطروح، حضورًا مميزًا لقيادات وسيدات حزب حماة الوطن بمطروح، مع أهالي تجمع أبو مريزيق بمنطقة علم الروم بالعاصمة مركز مرسي مطروح في جو يسوده الترابط وروح الفريق الواحد معلنيين جميعا دعم وتأييد مرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.