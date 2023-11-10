حماة الوطن: خفض نفقات «حملة السيسي الانتخابية» لصالح غزة سيُكتب في التاريخ

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إنَّ ما أعلنته الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، من تخفيض الدعاية الانتخابية في ظل الظروف الاستثنائية للبلاد، وتوجيه الدعم المخصص للحملة لصالح فلسطين، يُعد حالة من الإنسانية وجزيل الكرم ليست بجديدة على الرئيس السيسي.

«سليمان»: قرار تخفيض تكاليف الحملة الانتخابية.. ضرب أروع الأمثلة

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية له، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ تقليل نفقات حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لصالح دعم غزة سيكتب في التاريخ يوما ما، والدولة المصرية بهذا التصرف تضرب أروع الأمثلة في احتواء الأشقاء الفلسطينيين والتعامل مع الأزمة في غزة.

الحزب يتقدم بجزيل الشكر والتقدير

وتابع المتحدث باسم «حماة الوطن»، بأنَّ الحزب يتقدم بجزيل الشكر والتقدير لما قدمه المرشح عبد الفتاح السيسي، والحزب في مقدمة المؤيدين والداعمين لـ القضية، وكوادر الحزب في كافة محافظات مصر متكاتفين وفي بداية الأزمة تم تقديم قافلة مساعدات في إطار جهود التحالف الوطني، وحتى الآن يتم جمع التبرعات لإرسالها لغزة.