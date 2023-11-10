«حماة الوطن»: توجيه نفقات «حملة السيسي» لصالح فلسطين «قرار إنساني»

ثمنت الدكتورة زينب نوار وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب «حماة الوطن»، ومدرس الاقتصاد بجامعة مصر المعلوماتية، إعلان المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تخفيض نفقات الدعاية الانتخابية للحملة وتوجيهها لدعم الأشقاء بفلسطين، وحث كل الأحزاب والنقابات والمؤسسات المؤيدة للرئيس بتوجيه تبرعاتها للحملة للتبرع بها للجمعيات والمؤسسات الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة.

قرار إنساني من الدرجة الأولى

أضافت «نوار»، في بيان اليوم، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمثل هذا القرار وفي هذا التوقيت، هو قرار إنساني من الدرجة الأولى، وبرهان واضح لمدى دعم الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية ليس فقط على المستوى السياسي، لكن أيضا على المستوى الإنساني، مشيرة إلى أن الرئيس اتخذ مواقف حاسمة لا يشوبها الغبار بشأن القضية منذ بداية الأزمة.

وقالت وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب «حماة الوطن»، إن الرئيس يشعر بمعاناة أهل غزة، وما وجدوه من صعوبات تنشق لها الصدور جراء الاعتداء الغاشم من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الرئيس يتعامل مع الأزمة كأولوية أولى لمصر، ولم يتهاون في طرق بابا من شأنه تهدئة الأوضاع وإعادة السلام بغزة، ووقف صامدا أمام ضغط دولي لا يحتمل، وما زال يقدم الرئيس دعمه الكامل للأشقاء العرب وبشتى الطرق.

«نوار»: دعمنا للرئيس السيسي لم يأت من فراغ

وذكرت أنه على الرغم من التحديات الدولية والإقليمية والداخلية كذلك خلال السنوات القليلة الماضية والتي تسببت في زعزعت استقرار دول عظمى إلا أن الرئيس السيسي استطاع الخروج بمصر من كل هذه الأزمات.

وقالت: «دعمنا للرئيس لم يأت من فراغ، وانما لمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كل المستويات داخليا وخارجيا ، بجانب استكمال مسيرة البناء والتنمية التي طالت جميع المحافظات وكافة المجالات، مشددة على أن الرئيس هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة ومواجهة التحديات القائمة والحفاظ على الأمن القومي المصري».