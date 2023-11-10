«حماة الوطن» بمطروح: إقامة شوادر للاستعلام عن أرقام اللجان للناخبين

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تأييد المرشح عبد الفتاح السيس لدورة ثالثة في الاستحقاق الدستوري بالانتخابات الرئاسية خلال شهر ديسمبر بالنيابة عن أعضاء الحزب بالمحافظة.

دعم المرشح عبدالفتاح السيسي

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، اليوم، إن قرار حزب حماة الوطن بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب دعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الاستحقاق المقبل، للحفاظ على الدولة المصرية واستمرار واستكمال المشروعات التنموية في كل ربوع مصر، ونخطط للترويج والبدء في حملات الدعاية الانتخابية، للوصول إلى الناخبين بطرق مبتكرة، وفي ضوء الضوابط والتوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية، التي ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات».

إقامة شوادر للاستعلام عن أرقام اللجان للناخبين

وترأس أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الاجتماع التنظيمي مع أمناء المراكز والتنظيم والإعلام علي مستوي المحافظة بغرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بقاعة الحزب، بحضور سعيد المغواري أمين التنظيم والحاج هيبة أبو مرزيق الأمين المساعد والأمانة المعنية بالاجتماع وناقش الاجتماع تسهيل وتذليل المعوقات خلال سير العملية الانتخابية، لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية، وتوفير سبل الراحة للناخبين من خلال إقامة شوادر وخدمات الاستعلام عن ارقام اللجان والمقرات الانتخابية بالمجان للناخبين، بالتنسيق مع أمناء المراكز والتنظيم، وكذلك القيام بالتغطية الإعلامية للعرس الانتخابي الرئاسي تحت إشراف أمانة الاعلام بالمحافظة بالتنسيق مع أمناء الإعلام بالمراكز.

لافتات ودعاية انتخابية

وأوضح أن حزب حماة الوطن بمطروح يعتزم نشر لافتات مع ودعاية انتخابية بمدن محافظة مطروح الثمانية والتي تحمل عبارة تأييد مثل «السيسي مرشحنا»، مع وضع خطة عمل للدعاية الانتخابية خلال المرحلة المقبلة.