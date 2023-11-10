تحالف الأحزاب المصرية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. واجب وطني
كتب:
عمرو صالح
10:28 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية
أكد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا وعضو وجلس الشيوخ على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مطلع ديسمبر المقبل باعتباره واجب وطني على كل مواطن تجاه بلاده.
مطر: المشاركة في الانتخابات تنبع من الانتماء الوطني
وقال تيسير مطر إن المشاركة بالعملية الانتخابية نابعة من الانتماء الوطني من كل فرد في المجتمع تجاه بلاده حيث أنها تعد مناداة ومناشدة للمشاركة في بناء الوطن وتحقيق إنجازات ومتطلبات كل مرحلة من عمر الدولة بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن البسيط.
التوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
وأضاف أمين تحالف الأحزاب المصرية: «نحن كتحالف أحزاب كنّا نتوقع أن تصدر دعوات لعدم المشاركة، ونعمل على لقاء الجماهير بمختلف المحافظات لتوعيتهم بضرورة المشاركة بـ الانتخابات القادمة وتعريفهم بدورهم الوطني المنومين به والتخلص من أي أفكار قد تعيقهم عن المساهمة في بناء الوطن».
جاء ذلك بعد أن روجت بعض الكيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدم المشاركة في العملية الانتخابية ومقاطعتها.