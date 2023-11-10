تسجيل 60 ألف متطوع من مؤسسة حياة كريمة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور حاتم متولي، المدير التنفيذي للقطاعات الميدانية بحياة كريمة، إن الدور الذي يقوم شباب حياة كريمة في المحافظات مختلف الفعاليات يؤكد نجاح أهداف مؤسسة حياة كريمة بتنمية روح التطوع لدى الشباب في الجامعات والمدارس المصرية، فدورهم ليس مقتصرا على ذلك فقط لأنهم يفكرون ويشاركون بأفكار ومساعدات للأهالي.

تخريج 5 آلاف طالب

وأضاف أن برنامج فاليو هو أحد البرامج المميزة التي أطلقتها المبادرة ويهدف تعليم الشباب قيم التطوع والمواطنة والمسئولية المجتمعية، وتخريج سفراء لتعزيز قيم الانتماء للمواطنة للمشاركة في المجتمع بإيجابية، وتنمية قيم التعاون والتسامح داخلهم، ونجح البرنامج خلال 5 شهور في تخريج 5000 طالب.

التسجيل في الهيئة الوطنية للانتخابات

وأعلن متولي تسجيل 60 ألف متطوع في الهيئة الوطنية للانتخابات، للمشاركة في المرحلة القادمة التي سوف يشهدها الشارع المصري، مما يؤكد أن متطوعي حياة كريمة لهم دور في كل المحطات المهنة التي تدخل بها الدولة المصرية.