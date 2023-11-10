المرصد المصري للفكر والدراسات: الشعب الفلسطيني ليس مقصودا بالهدنة الأمريكية

قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، تتماشى حاليا مع الاستراتيجية الإسرائيلية، التي تعمل منذ 4 أسابيع على اتجاه تفريغ شمال قطاع غزة من السكان في اتجاه الجنوب وحاليا إلى منطقة النواصي في جنوب غرب القطاع.

وأضاف «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية على تلفزيون «الوطن»، أن الهدنة التي أعلن عنها البيت الأبيض ليس المقصود منها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني داخل القطاع، وليست مرتبطة بخطة أمريكية معلنة بأنه خلال 4 ساعات من الهدنة ستُدْخَل مساعدات إنسانية بشكل أسرع داخل القطاع أو سيتم توظيف هذه الهدنة في تسهيل أو عمل ممر آمن لخروج الجرحى والمصابين من مستشفيات شمال غزة لعبور الحدود المصرية للعلاج.

الهدنة الأمريكية تختلف عن المصرية

ولفت إلى أن الهدنة التي عمل عليها البيت الأبيض تتماشى مع الاستراتيجية الإسرائيلية لفكرة عمل نزوح جماعي من شمال القطاع، وهذه تختلف إلى حد بعيد عن الوساطة المصرية التي تسعى الآن للوصول لهدنة إنسانية لعدة أيام مقابل الإفراج عن عدد من المدنيين المحتجزين مزدوجي الجنسية وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل أكبر.