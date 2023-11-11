فوائد «بالات» وعروش الفول السوداني لتسمين المواشي

انتهى موسم حصاد محصول الفول السوداني في محافظة الشرقية الذي بلغت مساحته الكلية نحو 25 ألفا و253 فدانا، ويسعى المزارعون بعد حصاد المحصول لجمع عروش الفول وتجفيفها ثم عملها بالات وكبسها للاحتفاظ بها كأعلاف للماشية فهي وجبة مغذية واقتصادية وغذاء لتسمين الأغنام والمواشي.

كبس عروش الفول السوداني

قال المهندس الزراعي سيد منصور بالإدارة الزراعية بأبو حماد بمحافظة الشرقية لـ«الوطن» إنه تم الانتهاء من حصاد 1390 فدانا سوادنيا في نطاق الإدارة الزراعية بأبو حماد لافتا إلى أن الأراضي لديهم بالمركز تجود لزراعة والمزارعين يستغلون عروش الفول السوداني في استخدامها كأعلاف للماشية والأغنام.

بالات الفول السوداني وفائدتها للأغنام

وأوضح منصور أن طريقة تجهيز بالات الفول السوداني أو العروش، تكون عبارة عن مراحل تبدأ بقطع المحصول من الأرض ثم انتزاع ثمار السوداني ويبقى العروش الخضراء ثم نشرها في الشمس لتجف تماما وكبسها بالات تزن الواحدة نحو 40 كيلو أو أكثر وتكلفة كبسها 5 جنيهات، بينما يحتفظ المزارع بعروش الفول من العام للعام التالي كونها غذاء مفيد ووجبة مغذية واقتصادية كما يمك للفلاح بيعه وتحقيق ربح منه.

فوائد عروش السوادني في تسمين الماشية

وأشار المهندس الزراعي إلى عدد من فوائد عروش الفول السوادنى إذ يحتوي على بروتين وألياف وأحماض أمينية وكربوهيدرات وكالسيوم جميعها عناصر مهمة لتغذية وتسمين المواشي والأغنام، كما تعزز عروش الفول السوداني إدرار اللبن لدى المواشي الحلابة ويساعد على زيادة أوزانها.

50 جنيها سعر كيلو الفول السوداني من الأرض

وقال المزارع شريف علي من إحدى قرى مركز أبو حماد إن تلك القرى التي تشتهر بزراعة الفول السوداني وانتهى من حصاد فدانين أنه يقوم بتخزين عروش الفول السوداني كل عام واستخدامه أعلاف كما يمكنه بيع الفائض منه لافتا إلى أنها وجبة متكاملة ومغذية للمواشي: «كل حاجة في الفول السوداني بنستفيد منها، والحمد لله كان سعر كيلو الفول السوداني من الأرض وصل 50 جنيها للتاجر وربنا كرمنا».

إنتاجية فدان الفول السوداني

ومن جانبه قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية لـ«الوطن» إن المحافظة انتهت من حصاد محصول السوداني البالغ مساحته في المحافظة 25253 فدانا وهو يزرع في المناطق والحقول التي تتميز بكونها تربة رملية خفيفة أو طينية خفيفة ويتم زراعته ما بين شهري أبريل ومايو وحصاده ما بين شهري أغسطس وسبتمبر ويتراوح إنتاج الفدان ما بين 20 إلى 30 أردب.