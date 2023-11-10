«الحاجة نادية» معمرة الشرقية.. عمرها 106 أعوام ووهبت حياتها لخدمة المسجد

سيّدة مدّ الله في عمرها ومتّعها برؤية أحفادها وأبناء أحفادها، اجتهدترفقة زوجها في أيام الشباب لينفقا على 7 أبناء، وعندما شابت وفارقها زوجها، واشتدت سواعد أبنائها وغمروها بالمحبة والرعاية في الكبر، فهي معروفة بين أهل قريتها بالحاجة نادية المعمرّة اذ تخطت 106 أعوام من العمر، وخصصت وقتها لرعاية مسجد قريتها وتقديم الخيرات سواء بالفعل أو الملمة الطيبة لجيرانها.

السيدة المعمرة نادية السيد بدوي تقيم بإحدى القرى التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتقول ابنتها السيدة الخمسينية «جميلة» وهي أصغر الأبناء في حديث خاص لـ«الوطن» إن والدتها تبلغ من العمر 106 أعوام، مشيرة إلى أن والدتها تم تسنينها وكانت وقتئذ تبلغ من العمر نحو 13 عاما كما عاصرت آخر ملوك مصر الملك فاروق حاكم مصر ثم عاصرت الرؤساء حتى عهد الرئيس السيسي.

عاشت وشقيقتها مرّ اليتم

وتلتقط السيدة المعمرة «نادية» طرف الحديث لتسترجع الأحداث من الذاكرة وقت صباها وعز شبابها، فتقول في حديثها لـ«الوطن» إنها لا تتذكر عدد سنوات عمرها بدقة، لكنها تعيش منذ سنوات طوال، مشيرة إلى أنها فقدت أبويها في الطفولة هي وشقيقتها الوحيدة، وتجرعتا مرارة اليتم رغم نشأتهما في بيت عمهما الشقيق لوالدهما.

سيدة معمره أصغر أبنائها خمسيني

وتروي المعمرة أنها تزوجت صغيرة لتهنأ بمنزل تستقل فيه ورجل تحتمي به لافتة إلى أنه كان عاملا بالأجر اليومي في الحقول الزراعية وكان يجني جنيهين كأجر للشهر كاملا، لافتة إلى أن الله رزقهما بالأبناء، وهم 3 من البنات و4 من الذكور أصغرهم خمسيني العمر، معلقة: «كان لازم أساعد زوجي ورحت اشتغلت معاه في الغيطان والبيوت المهم العيال تتربى بقرش حلال».

سعي في الحقول للإنفاق على أبنائها

وتتابع المعمرة حديثها أنها كانت تلجأ لأي عمل شريف تستطيعه لتوفر بضعة قروش أو جنيهات حسب قيمة الدخل وقتئذ لتقي أبناءها سؤال الناس، لافتة إلى أنها كانت تتجول لبيع الخضروات في الشوارع والأسواق ثم تعود بما يسد حاجة أبنائها وما عاد به زوجها هو الآخر من عمله اليومي في الحقول.

المعمرة أدت فريضة الحج مرتين

وتستكمل السيدة نادية المعمرة حديثها أنها أتمت رسالتها بقدر ما استطاعت من قوة ومعرفة في تربية أبنائها وتزويجهم، مشيرة إلى أن الله منّ عليها بالعمر المديد وتمتعت برؤية أحفادها وأبنائهم، مشيرة إلى أن ولديها كانا يقيمان في السعودية وحققا أمنيتها في تأدية فريضة الحج مرتين، معلقة: «أنا حجيت حجتين كبار الحمد لله وده فضل ربنا عليا وخير عيالي فرحوني الله يسعدهم».

أمنيتها صلاة الفجر حاضر لنهاية الأجل

وتختتم السيدة نادية حديثها أن الله من عليها بطول العمر وأكرمها بأن جعلها تخصص بعض من وقتها للعناية بمسجد في قريتها وبه مصلّى السيدات وخاصة في كل خميس لتجهيزة لصلاة الجمعة في اليوم التالي، معلقة: «كل أملي لحد نهاية أجلي إني أصلي الفجر حاضر وأفضل أرقي الناس بالقرآن وذكر الله وده اللي أعرف أعمله يرضي ربنا».