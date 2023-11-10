محافظ الشرقية يشارك في افتتاح مسجد الحي القيوم بمدينة بدر

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في افتتاح مسجد الحي القيوم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة في حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة والشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

استقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية

أوضح وزير الأوقاف أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن المسجد يمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تضاف لبيوت الله وتسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام، مثمناً مجهودات وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد بيوت الله لنشر تعاليم الدين السمحة، ومحاربة الأفكار المتشددة للمضي قدماً نحو تنمية وبناء المجتمع.