النائب إيهاب منصور: فريد زهران يسعى لمستقبل أفضل لمصر

وجه النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى التحية لأهالي أسيوط، خلال المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم، بمدينة أسيوط، ضمن جولة المرشح الرئاسي فى محافظات مصر.

وأضاف: «نعم للتغيير لأننا تعبنا من الأسعار والمواصلات ولابد من التغيير، ولماذا فريد زهران لأنه ليس شخص لكن هو شخص لديه فريق عمل محترم بيتعب ليقدم عملا محترما ومستقبلا أفضل».

وأوضح انه لا يمكن أن ننسي ما يحدث في غزة الآن من قوات الاحتلال وهو محتل جبان يهدم المساجد والكنائس والمستشفيات ويقتل الأطفال.