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النائب إيهاب منصور: فريد زهران يسعى لمستقبل أفضل لمصر

كتب:

محمد أباظة
11:15 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
النائب إيهاب منصور

النائب إيهاب منصور

وجه النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى التحية لأهالي أسيوط، خلال المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم، بمدينة أسيوط، ضمن جولة المرشح الرئاسي فى محافظات مصر.

وأضاف: «نعم للتغيير لأننا تعبنا من الأسعار والمواصلات ولابد من التغيير، ولماذا فريد زهران لأنه ليس شخص لكن هو شخص لديه فريق عمل محترم بيتعب ليقدم عملا محترما ومستقبلا أفضل».

وأوضح انه لا يمكن أن ننسي ما يحدث في غزة الآن من قوات الاحتلال وهو محتل جبان يهدم المساجد والكنائس والمستشفيات ويقتل الأطفال.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.