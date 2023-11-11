مؤتمر لذوي الهمم بجامعة السويس بحضور هيئة الأمديست و«حياة كريمة» الاثنين

أعلنت جامعة السويس عن تنظيم لقاء مع الطلاب ذوي الهمم بكليات الجامعة بعد غد الاثنين، في إطار الاهتمام غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم لتلبية احتياجاتهم.

تنظيم لقاء مع الطلاب ذوي الهمم بجامعة السويس

وأوضحت جامعة السويس عن تنظيم لقاء شامل برعاية ودعم الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة بطلاب الجامعة من ذوي الهمم بحضور هيئة الأمديست ومركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة السويس ومؤسسة حياة كريمة.

موعد اللقاء بالطلاب من ذوي الهمم بجامعة السويس

ويكون لقاء الطلاب ذوي الهمم بالجامعة عند الساعة العاشرة من صباح الاثنين بقاعة ندوات كلية هندسة البترول والتعدين بمقر الجامعة بمدينة السلام المدخل الغربي لمحافظة السويس أول طريق القاهرة.

يذكر أن الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس يولي اهتماما كبيرا للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ويحرص على اللقاء بهم ومشاركتهم في مختلف فعاليات الجامعة.