«حماية الصحفيين»: الأحداث الأخيرة بغزة الأكثر دموية على العاملين في الإعلام

بعد مرور 35 يومًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصبحت الحرب هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين المُكلفين بتغطية الصراع، منذ أن بدأت منظمة لجنة حماية الصحفيين بتوثيق الاعتداءات ضد الصحفيين منذ عام 1992.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، وحتى العاشر من نوفمبر الجاري، أظهرت تحقيقات لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 40 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام كانوا من بين ما يقدر بنحو 11.000 شهيد منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، بحسب الموقع الرسمي للجنة حماية الصحفيين.

وتقترن هذه الخسائر القاتلة بالمضايقات والاعتقالات وغيرها من عوائق التغطية الصحفية في غزة والضفة الغربية.

وأعلنت لجنة حماية الصحفيين أنها تقوم بالتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين استشهدوا أو أصيبوا أو احتجزوا أو فقدوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعتمد في معلوماتها من مصادر لجنة حماية الصحفيين في المنطقة وتقارير إعلامية.

750 صحفيًا حرروا رسالة لانتقاد تغطية وسائل الإعلام الغربية للحرب

وكان 750 صحفيًا على مستوى العالم، قاموا بتحرير رسالة، انتقدوا فيها تغطية وسائل الإعلام الغربية للحرب على غزة وقتل إسرائيل للصحفيين، بحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.