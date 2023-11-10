مرصد الأزهر: حماية المدنيين في فلسطين واجب على المجتمع الدولي

أعلن مرصد الأزهر الشريف عن ضم صوته إلى صوت مدير مجمع الشفاء الطبي من تحمل المجتمع الدولي مسئولية حماية مستشفيات قطاع غزة بعد تجدد القصف داخل أقسام بعضها وقصف محيط البعض الآخر.

حماية المدنيين ليس أمرًا مطروحًا للنقاش لإبداء الرأي به

وأضاف المرصد في بيان، بأنه يؤكد أن سوابق الاحتلال الإسرائيلي تنذر بإمكانية إقدامه على القصف المباشر للمستشفيات باعتبارها ورقة ضغط خاصة مع وجود دباباته وقواته على بعد كيلومتر واحد من مستشفى الشفاء الذي يأوى ما بين 50 و60 ألف شخص يحتمون خلف جدرانه من وحشية الاحتـلال.

وأشار المرصد إلى أن زعم الاحتلال بأن مستشفيات غزة تستخدم لأغراض عسكرية اليوم، يذكرنا بما فعله هذا الكيان في صباح الثامن من أبريل لعام 1970 عندما قصفت طائراته مدرسة بحر البقر الابتدائية في محافظة الشرقية المصرية بحجة تدمير أهداف عسكرية، مخلفًا وراءه عشرات القتلى والجرحى من الأطفال الأبرياء.

وتابع: يذكرنا أيضًا ذلك بتصريح جولدا مائير عندما قالت: «كل صباح أتمنى أن أصحو ولا أجد طفلًا فلسطينيًا واحدًا على قيد الحياة»، ليكرر نتنياهو الذي يشغل المنصب نفسه مواقفَ من سبقوه عندما أكد أنه لا أبرياء في الحرب الجميع مستهدف.

واستكمل المرصد: وبعد هذا، ماذا ينتظر المجتمع الدولي لفرض صوت الحق والعدل، ولنصرة الإنسانية، ولتلبية مطالب الشعوب التي خرجت في جميع أنحاء العالم تنديدًا بما يحدث في غزة، هل ينتظر عدوانا دمويا يحصد آلاف الأرواح من الفلسطينيين دفعة واحدة؟! ألم يكف فقدان طفل فلسطيني حياتَه كل 10 دقائق، وفقدان بالغ فلسطيني حياتَه كل دقيقة حتى يتحرك المجتمع الدولي بجدية وحزم بعيدًا عن الخطب وبيانات الأسى والدعوة الخجولة إلى صون حياة المدنيين؟!.

واختتم المرصد حديثه بأن حماية المدنيين ليس أمرًا مطروحًا للنقاش لإبداء الرأي فيه من عدمه، بل واجب أخلاقي وإنساني وقانوني على المجتمع الدولي وعلى كل من في يده أمر حماية الفلسطينيين.