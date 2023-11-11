شارع السوق السياحي بالأقصر وجهة مميزة لزائري المدينة.. «150 بازار ومحل عطارة»

يعد شارع السوق السياحي بالأقصر أحد أهم الوجهات السياحية التي تميز المدينة العريقة، إذ تضم السوق أكثر من 150 بازارا سياحيا، بطول حوالي 500 متر، وتشهد إقبالا كبيرا من السائحين الراغبين في اقتناء التحف الفرعونية المقلدة، أو الملابس الفرعونية والمصرية الشعبية، وكذلك شراء التوابل والعطارة وغيرها، كما توجد مقاهي وكافيهات ومطاعم.

إقبال كبير من السائحين على السوق

يقول قرشي الشقيري، صاحب أحد البازارات السياحية في السوق، إن السوق تشهد إقبالا كبيرا من السائحين تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي، لأنه من المعروف أن السياحة في الأقصر تنشط في الشتاء، ونبيع هنا التحف الفرعونية المقلدة مثل الألباستر والتماثيل الفرعونية والإكسسوارات والحلي والخراطيش الفرعونية، وكذلك جميع أنواع التوابل والعطارة التي تشتهر بها الأقصر.

مقتنيات سياحية وفرعونية

ويشير حسين حسان، صاحب بازار سياحي إلى أن السوق تعتبر من أشهر الأسواق السياحية في الأقصر، لأنها تقع في منطقة مميزة جدا في قلب مدينة الأقصر بجوار ساحة أبو الحجاج الأقصري خلف معبد الأقصر، تباع فيها شتى المقتنيات السياحية والفرعونية المختلفة، وتشتهر بوجود أحد أشهر الكافيهات السياحية القديمة في الأقصر، يأتيه السائحون والمشاهير من مختلف البلدان.

أفخر أنواع التوابل والأعشاب

فيما يذكر علي العوامي، صاحب محل عطارة داخل السوق، أن أبرز ما يميز السوق هي محلات العطارة والتي يوجد بها أفخر أنواع التوابل والأعشاب ومنتجات المشروبات والكركديه والحلبة والدوم غيرها من المشروبات الساخنة، والحناء الأسواني والسوداني، وكلها نجلبها من أسوان جنوبا، كما نبيع الزعفران والذي يصل سعر أحد الأنواع منه إلى أكثر من 36 ألف جنيه للكيلو، لافتا إلى أن أهم ما يميز السوق التصميم على الطرز المعمارية القديمة مثل سوق خان الخليلي وغيرها.