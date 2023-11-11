«الصحة الفلسطينية»: انقطاع جميع الاتصالات مع مستشفيات شمال قطاع غزة

صرَّح نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية، الدكتور رامي العبادلة، بأن هناك انقطاعا لجميع الاتصالات مع مستشفيات شمال قطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «العبادلة»، في تصريحاته لـ«القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفيي النصر والشفاء بقطاع غزة، مؤكدا انهيار الوضع الصحي في القطاع بشكل تام.

وتابع نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية: «بدأنا تسجيل نحو 116 ألف حالة إصابة بالأمراض المعدية خلال أسبوعين، وسط استمرار انقطاع المياه عن قطاع غزة، والكميات المتبقية غير صالحة للاستخدام».

واستطرد «العبادلة»: «المستشفيات في قطاع غزة تحولت بالكامل إلى مستشفيات جراحية، ولا تسع العدد الكبير من المصابين، وهناك أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفيات قطاع غزة».

وأكد في تصريحاته: «نحتاج إلى جميع المستلزمات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة»، كاشفا عن توقف 10 ماكينات للغسيل الكلوي في مجمع ناصر الطبي عن العمل لعدم توفر المواد اللازمة لها.