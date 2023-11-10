مستشار بالأكاديمية العسكرية: الداخل الإسرائيلي يشهد انقسامات بسبب حرب غزة

قال اللواء عادل العمدة، المستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إنَّ هناك عدة انقسامات يشهدها الداخل الإسرائيلي، في الوقت الحالي، وهي واضحة وجلية، لافتًا إلى استقالة 3 وزراء منذ بداية حرب غزة، وإعلان تنفيذ عمليات عسكرية في القطاع.

وأضاف «العمدة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ تصريحات وزير تراث الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة «المستفزة»، تؤكد توريط دولة الاحتلال الإسرائيلي والتشهير بها إعلاميًا ودوليًا، بما في ذلك، رفع الأصوات بضرورة توقيع جيش الاحتلال الإسرائيلي على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مما أدى إلى مزيد من الخلافات بين المسؤولين في حكومة الاحتلال.

انقسام بين قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية

وتابع مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، أنَّ عدم توافق العناصر مع بعضها البعض داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلين يعزز انقسام المشهد في الداخل الإسرائيلي، مشيراً أيضاً إلى الانقسام بين قادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية، والتخبط الكبير الذي أعقب قرار الاجتياج البري لغزة.