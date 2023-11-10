أستاذ اقتصاد: انهيار سوق الأسهم في بورصة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حرب غزة

قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي أصيب بخسائر فادحة في الأرواح وعلى مستوى الاقتصاد بسبب حرب غزة، رغم أنه لا تكافؤ بين الطرفين، بل والعديد من الدول تقدم الدعم للمحتل، وليس الولايات المتحدة فقط، لافتاً إلى أنَّ عجز اقتصاد إسرائيل وصل إلى 6 مليارات دولار، أمام دعم أمريكي قيمته 14.1 مليار دولار.

«عبد العظيم»: المؤشر الرئيسي للبورصة الإسرائيلية يهوي بنسبة 17%

أضاف «عبد العظيم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، والمُذاع على «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها دولة الاحتلال على مدار أكثر من شهر، دفعت المؤشر الرئيسي لبورصته أن يفقد نحو 17% من وزنه النسبي، كما تكبدت الخزانة نحو 25 مليار دولار خلال الأيام الماضية، مع تراجع شديد بكل القطاعات، خاصةً الزراعة والسياحة.

انكماش الاقتصاد الإسرائيلي

وتابع أستاذ الاقتصاد: «رغم انهيار الأسهم وانكماش الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة، إلا أنه لم يكن الوحيد الذي تأثر بالتوترات، بل اقتصاديات العالم أجمع تأثرت، خاصة أنَّ الاقصاد العالمي لم يتعافى بعد من تداعيات أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية، لتطل علينا الآن توترات منطقة الشرق الأوسط».