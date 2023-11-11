خطوات التسجيل للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية.. تنتهي 24 نوفمبر

تبدأ مسابقة تعيين معاون نيابة إدارية، اليوم السبت، وذلك لكل من كليات الشرطة، الحقوق، والشريعة والقانون، من خريجي دفعة 2023، ويمكن التسجيل من خلال رابط أتاحته النيابة الإدارية للتقديم.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» رابط التقديم لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية وموعد الانتهاء.

ويمكن للراغبين في التقديم لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، لكل من كليات الشرطة، الحقوق، والشريعة والقانون، من على الرابط التالي من هنا.

ويستمر التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية من اليوم السبت وينتهي يوم الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري.

خطوات التقديم

ويمكن للراغبين في التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية إتباع الخطوات التالية:

1- كتابة البيانات قبل الموعد المحدد لانتهاء التقديم.

2- إدخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق وطباعة وثيقة التعارف النهائية 5 نسخ من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة والتوقيع عليهم بخط اليد.

3- تقدم الملفات والمستندات المطلوبة للراغبين في التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجين الكليات المحددة، بمقر رئاسة النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر، ميدان النجدة.