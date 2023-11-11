جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم سيطرته على 11 موقعا عسكريا للفصائل الفلسطينية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على 11 موقعًا عسكريًا للفصائل الفلسطينية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

فيما قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إنَّ الوضع في غزة يحتاج إلى أفعال لا أقوال، والولايات المتحدة تعرقل وقف إطلاق النار في القطاع، وفي وقت سابق، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، توقف العمليات الجراحية بالمستشفى الإندونيسي، بشكل تام.

فيما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعنف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، ويعاني القطاع الصحي في غزة من تدهور تام جراء القصف المتكرر والمتواصل من الاحتلال على القطاع، واستهدافه للمستشفيات والمنشآت الحيوية، بجانب نقص عدد الأطباء وخروج الكثير من المستشفيات من الخدمة، ونقص الدواء والمستلزمات الطبية، والطاقة اللازمة للتشغيل.