استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة

استشهد الطفل محمد علي عزية، 17 عاما، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خلال اقتحامها مخيم عايدة شمالي بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأنّ الطفل عزية أُصيب بالرصاص الحي في صدره، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم فجر اليوم، مضيفًة أنّ قوات الاحتلال منعت الطاقم الطبي من الاقتراب منه، وتقديم الإسعاف له قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وفي وقت لاحق، سلّمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد عزية إلى طواقم إسعاف الهلال الأحمر.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الاعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، 28 فلسطينيا من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 فلسطينيين من مخيم الجلزون، شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقل جنود الاحتلال، 4 فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.