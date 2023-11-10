«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال ألقت موادا كيميائية على المصلين في غزة

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، عن التطورات الميدانية في مدينة القدس المحتلة، موضحة أن صلاة الجمعة اليوم شهدت حضور 4 آلاف مصلٍ فقط مقارنة بـ50 و60 ألفا في أيام الجمعة العادية.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن ذلك يأتي بسبب التضييقات والقيود التي تفرضها قوات الاحتلال على مدينة القدس، وتحديدًا على المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن الاحتلال يمنع كل من دون سن الخمسين عامًا من الرجال والنساء دون سن الأربعين عامًا من دخول المسجد الأقصى، وفي يوم الجمعة تكون التضييقات أكثر.

وتابعت: قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع متاريس حديدية تحول المكان إلى ثكنة عسكرية، متمثلة في نشر عناصر احتياط من شرطة الاحتلال يصل عددها إلى 5 آلاف داخل البلدة القديمة و5 آلاف في الشوارع الرئيسية والبلدات والأحياء الرئيسية، بالإضافة إلى استخدام القنابل الصوتية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي رشت الشباب الفلسطيني بالمياه المخلوطة بالمواد الكيماوية أثناء أداء صلاة الجمعة في شوارع مدينة القدس بسبب سياسة الإغلاقات.