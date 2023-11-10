قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال الفلسطينيين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ35 من العدوان على فلسطين، في عملية «السيوف الحديدية»، حملة الاعتقالات والاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار القصف على قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطينيين من مخيم عين السلطان، شمال مدينة أريحا، فيما اندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال والفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اعتقالات بحق الفلسطينيين شمال شرق القدس المحتلة

كما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا من بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة، كما داهم جنود الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى وخرب بمسافر يطا جنوب الخليل، كما اعتقلت القوات، فلسطينيا يدعى ناصر موسى عبيات «25 عاما»، بعد اقتحام منزله وتفتيشه في كيسان شرق بيت لحم.

وفي سياق الاعتداءات اليومية من جانب المستوطنين ضد الفلسطينيين، أتلف مستوطنون خط المياه المغذي لأكثر من 16 تجمعا سكانيا في قرية التوانة والتجمعات السكانية بالمسافر، كما اقتحم عشرات المستوطنين، قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، ونظموا مسيرة استفزازية وردوا الهتافات العنصرية الداعية لقتل العرب.

وفي وقت سابق من اليوم، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شركة «أنفنتي» للدعاية والإعلان في الخليل، عقب مداهمة مقر الشركة للمرة الثانية خلال أسبوع، وحطمت محتوياتها واستولت على حواسيب تشغيل الطابعات.

وشيع الفلسطينيون، اليوم، جثمان فلسطينيا يدعى عزمي حطاب، استشهد أمس، متأثرا بإصابته، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.

قوات الاحتلال تستهدف فلسطينيين شرق خان يونس

كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين عند مدخل خزاعة، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، اندلع حريق كبير في الطابق السفلي بالمستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة بعد استهدافه من طيران الاحتلال، كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى لتوقف جميع خدماته، كما استهدفت محيط مستشفى أصدقاء المريض، ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مركبة إسعاف بعد قصف الاحتلال العنيف على محيط مستشفى العودة شمال قطاع غزة.