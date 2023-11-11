شروط التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية.. التقدير لا يقل عن جيد

حددت النيابة الإدارية، عددًا من الشروط يجب أن تتوفر في المُتقدم لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية، والتي بدأت اليوم السبت، لخريجي دفعة 2023 من كليات الشرطة، الشريعة والقانون، والحقوق.

شروط التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، شروط التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية.

1- يشترط في المُتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

2- أن يتوافر في المُتقدم الصلاحية والأهلية لشغل تلك الوظيفة سواء باكتمال الكشف الطبي أو التحريات الأمنية.

3- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

4- بعد أن يجتاز المُتقدم هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

5- وبعد إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والتي تكون برئاسة رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويمكن للراغبين في التقديم لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، لكل من كليات الشرطة، الحقوق، والشريعة والقانون، من على الرابط التالي من هنا.

ويستمر التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية من اليوم السبت وينتهي يوم الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري.