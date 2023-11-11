في الذكرى الــ19 لرحيل ياسر عرفات.. أفلام تحدثت عن القضية الفلسطينية

تحل اليوم الذكرى الــ19 لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، الذي رحل في نفس اليوم 11 نوفمبر في عام 2004، وذلك عقب حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، ويرصد «الوطن» في التقرير التالي، أهم الأعمال الفنية التي قُدمت لدعم القضية الفلسطينية منذ بدايتها.

ومن ضمن الأفلام التي تحدثت عن الراحل ياسر عرفات، عدة أفلام وثائقية، قدمها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وبينها «يوميات الحصار، على بعد أمتار، أخي عرفات، وعذرًا سيدي الرئيس»، وبخلاف الأفلام الوثائقية التي قدمها «مشهراوي»، تحدثت أغلب أعماله عن القضية.

فيلم «حتى إشعار آخر»

ولعل أبرز هذه الأفلام «حتى إشعار آخر» من تأليف وإخراج «مشهراوي»، ودارت أحداثه حول عائلة فلسطينية في أثناء فرض حظر التجوال على قطاع غزة عام 1993، وتحويل البيوت إلى معتقلات لأهل فلسطين.

وقدم المخرج الفلسطيني، عددًا آخر من الأفلام التي تحدثت عن القضية، ومن بينها «حيفا»، «تذكرة إلى القدس»، «انتظار»، «عيد ميلاد ليلى»، «فلسطين ستيريو، رسائل من اليرموك».

فيلم «سجل اختفاء»

وكحال «مشهراوي» المهتم في كل أفلامه بالقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني، قدم في عام 1996، المخرج إيليا سليمان، فيلمًا بعنوان «سجل اختفاء»، الذي حصل على جائزة في مهرجان «فينيسيا»، ودارت أحداث الفيلم، حول عودة «سليمان» إلى أرض فلسطين، ليرصد ما تغير فيها بعد السلام؛ أملا في أن يحقق فيلما عنها، وينتهي الفيلم دون أن يحقق حلمه.

وقدم أيضًا المخرج إيليا سليمان، عددًا من الأعمال عن القضية الفلسطينية، ومن بينها «حرب الخليج وبعد»، «سايبر فلسطين»، «يد إلهية»، «الزمن الباقي»، «إن شئت كما في السماء».

فيلم «عٌرس الجليل»

يعتبر فيلم «عُرس الجليل» الذي عُرض عام 1987، من أوائل الأفلام الفلسطينية التي تحدثت عن القضية، فدارت أحداثه في مدينة الجليل المحتلة، حول عُرس ابن كبير القرية، ويتشرط الحاكم العسكري للاحتلال الإسرائيلي، حضور العُرس، ليستعجب الجميع من هذا حضوره، ومنهم من يقاطع العُرس، وتُظهر أحداث الفيلم محاولة المستوطنين الاندماج مع أهالي فلسطين وسط عدم تقبلهم نهائيا واندلاع الأزمة بين الطرفين.

وبخلاف هذه الأعمال، يوجد عدد من المسلسلات التي تحدثت عن القضية بشكل عام، ولعل أبرزها مسلسل «التغريبة الفلسطينية»، الذي عُرض عام 2004، وتحدث عن أسرة ريفية فلسطينية في الثلاثينات من القرن الماضي، مرورًا بالعديد من الأحداث المهمة، حتى يونيو عام 1967 وما واجهوه من آثار هذه الحرب.

وشارك عدد كبير من النجوم العرب في المسلسل ومن بينهم جمال سليمان، تيم حسن، خالد جاجا، باسل خياط، نسرين طافش، قيس شيخ نجيب، مكسيم خليل، أدهم مرشد، يارا صبري وجوليت عواد.