في الذكرى الـ19 لرحيل ياسر عرفات.. هل كانت وفاته طبيعية أم مقتولا بالسم؟

في ذكرى الـ19 لرحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، مازالت وفاته لغزًا تثير الكثير من التساؤلات والجدل، والتحقيقات مستمرة حتى الآن للكشف عن الحقيقة وراء وفاته.

ياسر عرفات قائد وزعيم بارز

كان ياسر عرفات قائدًا وزعيمًا بارزًا، وقاد نضالًا طويلًا لصالح قضية فلسطين وحق تقرير المصير لشعبه، ومع مرور الزمن، لا تزال وفاته تحمل الكثير من الغموض والتساؤلات، وبالرغم من مرور عقدين من الزمان، لا تزال القيادة الفلسطينية تشكك في أسباب وفاته وتتطلع للكشف عن الحقيقة.

وقبل وفاته في عام 2004، عاش ياسر عرفات في ظروف صعبة ومحاصرة نتيجة للتوترات والصراع العربي الإسرائيلي، بدءًا من مارس 2002، تعرض لحظر من قبل القوات الإسرائيلية، وجرى منعه من مغادرة منزله في رام الله، وتعرض منزله للاقتحام والاحتجاز عدة مرات، ما تسبب في تدهور حالته الصحية، وفي أكتوبر 2004، زاد تدهور حالته الصحية، ما تسبب في تثير كبير على صحته.

وبسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بمرض في الجهاز الهضمي، نُقل ياسر عرفات إلى فرنسا، ووٌضع في مستشفى بيرسي العسكري، وهناك توفى دون أن يتم الكشف عن السبب الحقيقي لوفاته، وبقيت هناك تساؤلات وغموض يحيطان بملابسات وفاته، وتظل هذه الأسئلة بلا إجابة حتى الآن.

ومع وفاة ياسر في نوفمبر 2004، تم تشخيص وفاته بسبب تدهور حالته الصحية وحدوث جلطة ناتجة عن اضطراب في الدم، ومع ذلك، لا يزال هناك عدم اقتناع من قبل الشعب الفلسطيني والعربي وقادة المقاومة الفلسطينية وعائلته، وهناك تشكيك في تقرير وفاته.

علامات تثير الشكوك في وفاة ياسر عرفات

ورصدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بعض العلامات التي تظهر بين كل فترة وأخرى لتثير الشكوك في وفاة زعيم منظمة التحرير السابق، وتوحي بأن الأمر كان مُدبرًا، وهي كالتالي:

- التقرير الفرنسي لم يقدم أي تفاصيل محددة بشأن وفاة ياسر عرفات، واكتفى بالتأكيد أنها كانت طبيعية نتيجة تدهور حالته الصحية.

- اتهمت السلطات الفلسطينية إسرائيل بالضلوع في مقتله، ومنذ ذلك الحين استمرت المحاولات للوصول إلى حل قضائي يضمن فتح التحقيق في هذه القضية.

- توصلت لجنة التحقيق إلى استنتاج أن «أبو عمار» لم يتوفى بسبب تقدم السن أو مضاعفات المرض في عام 2012، وأشار الخبراء السويسريون إلى وجود نسب عالية من مادة مشعة، وتحديداً مادة البولونيوم 210، على ملابس ياسر عرفات وأدواته الشخصية.

- وفقًا للمختصين الفرنسيين، تم اعتبار أن كميات البولونيوم المرتفعة هي نتيجة طبيعية للنشاط الإشعاعي في تربة ياسر عرفات.

- تم إغلاق التحقيق في فرنسا بشأن ادعاء تعرض ياسر عرفات للاغتيال بواسطة السم بشكل نهائي في عام 2015.

- في ذكرى رحيل ياسر عرفات في العام 2016، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه يعرف هوية القاتل الحقيقي، ولكنه قرر الانتظار حتى صدور نتائج التحقيقات.

- في يوليو 2021، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدعوى التي تقدمت بها سها عرفات زوجة القائد الراحل ضد أشخاص غير معروفين والمتهمين بالضلوع في قتله، وأكدت المحكمة نتائج التقرير الفرنسي الذي أشار إلى أن وفاة ياسر عرفات كانت طبيعية.

- في تصريح صحفي في فبراير 2022، أعلن حمد بن جاسم آل ثان، رئيس الوزراء القطري السابق، أن هناك أشخاصًا مقربين من ياسر عرفات يتحملون المسؤولية عن وفاته.

وعلى الرغم من 19 عام على وفاة الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات يبقى اللغز مستمرًا وسبب وفاته غامضًا ومحل تفسيرات متعددة وتبادل الاتهامات لا تنتهي.