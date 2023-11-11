4 هزات أرضية تضرب 3 قارات خلال 24 ساعة

شهدت الولايات المتحدة وإيران، وبولندا، خلال الساعات القليلة الماضية، 4 هزات أرضية تراوحت قوتها بين 2.9 و5.1 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات، وكشفت وسائل إعلام تفاصيل الهزات الأرضية، نقلا عن مراكز رصد الزلازل.

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب قبالة سواحل كاليفورنيا الشمالية، بعمق 8 كيلومترات، مشيرة إلى أن البؤرة وقعت على مسافة 167 كيلومترا جنوب غربي مدينة فيرندايل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب إيران

وفي إيران، ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، محافظة قم جنوبي طهران، وقال مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 6 كيلومترات.

وفي وقت لاحق، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر جنوب محافظة إيلام غرب إيران، على عمق 10 كيلومترات، وقال معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، إن بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 9 كيلومترات من مدينة مورموري في آبدانان بمحافظة إيلام وعلى مسافة 13 كيلومترا من سراب باج.

من جانبه، أعلن حاكم مدينة آبدانان بمحافظة إيلام غرب إيران، أن الزلزال لم يتسبب في أي خسائر مالية أو بشرية حتى الآن، مشيرا في مقابلة مع وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، إلى أن حدوث تشققات جزئية ومحدودة في بعض المنازل في مدينتي آبدانان وسراب باج.

هزة أرضية تضرب بولندا

وفي أوروبا، ضربت هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، بولندا، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 22 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة لجنيتسا جنوب غرب البلاد.