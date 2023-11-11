أطباء فلسطينيون: مئات الجثامين موجودة في محيط مجمع الشفاء بغزة

صرحت وسائل الإعلام الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وعلى جانب آخر أكد أطباء فلسطنيين بأن مئات الجثامين أمام محيط مجمع الشفاء بغزة، ويحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي زيادة الضغط على المستشفيات في غزة.

فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف طائرة إسرائيلية، وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواطنين خلف مسجد الهدى في غزة، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على 11 موقعًا عسكريًا للفصائل الفلسطينية.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعنف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، ويعاني القطاع الصحي في غزة من تدهور تام جراء القصف المتكرر والمتواصل من الاحتلال على القطاع، واستهدافه للمستشفيات والمنشآت الحيوية، بجانب نقص عدد الأطباء وخروج الكثير من المستشفيات من الخدمة، ونقص الدواء والمستلزمات الطبية، والطاقة اللازمة للتشغيل.