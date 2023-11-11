باحث بالمركز المصري: الاحتلال الإسرائيلي يركز على 5 محاور في عدوانه على غزة

حدد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محاور العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، موضحاً أن العمليات الإسرائيلية ركزت على القصف الجوي العنيف على مناطق القطاع المختلفة ومحافظاته، بما يضمن تهيئة الأوضاع وتوفير غطاء جوي للعملية البرية، التي تم تدشينها بالفعل في 27 أكتوبر، ويمكن تناول أبعاد المقاربة العملياتية الإسرائيلية في قطاع غزة.

المحور الأول: القصف الجوي للقطاع

أول محور في العملية تمثل في تكثيف القصف الجوي للقطاع، حيث قامت المقاربة العملياتية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر وحتى اللحظة، على تكثيف القصف الجوي على كل مناطق القطاع شمالاً ووسطاً وجنوباً، وفق ما رواه «فوزي» لـ «الوطن»، وقد اتسم القصف الإسرائيلي على قطاع غزة غير مسبوق ومختلف عن ما شهدته أي مواجهات سابقة بين الجانبين.

بشكل عام سعت إسرائيل عبر هذا القصف العنيف على قطاع غزة، تحقيق جملة من الأهداف، حددها الباحث بالمركز المصري، أولها تدمير أكبر قدر ممكن من البنى التحتية للفصائل الفلسطينية وتمهيد الأجواء لوجستياً على الأرض للعمليات البرية، أخيراً حرمان المقاتلين الفلسطينيين من أي قدرة على القتال والحركة، وإجبارهم على التمترس.

المحور الثاني: قطع الاتصالات والإنترنت

ثاني محور في العملية الإسرائيلية، وفق «فوزي»، هو القطع الجزئي لمنظومة الاتصالات بمعنى قطع الاتصالات في بعض الأوقات وإعادتها لاحقاً، في مسعى للتغطية على الجرائم الإسرائيلية داخل القطاع، فضلاً عن ارتباط عمليات قطع منظومة الاتصالات في بعض الأوقات بالسعي للتعتيم على الخسائر الإسرائيلية، وتنفيذ أهداف تجسسية واستخباراتية، من خلال جمع المعلومات عبر البصمات الصوتية والتتبع الجغرافي.

المحور الثالث: العملية البرية

المحور الثالث للعملية، تثمل في عمليات برية على أكثر من مستوى حيث بدأت العمليات البرية من مناطق الشمال سواءً الشمالي الغربي من ناحية بيت لاهيا، أو الشمال الشرقي من ناحية بيت حانون، ولاحقاً بدأت إسرائيل في تركيز عملياتها البرية على منطقة الوسط جنوب مدينة غزة شمال جحر الديك وشمال وادي غزة.

المحور الرابع: التهجير

في المحور الرابع تبنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسات التهجير القسري كجزء من مساعي إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، وفي هذا السياق عمدت إسرائيل منذ اليوم الأول إلى تبني مخططات تهجير للفلسطينيين، وقد كانت التحذيرات الإسرائيلية في البداية تركز على توجيه الفلسطينيين نحو جنوب وادي غزة، إلا أن التحذيرات الإسرائيلية في الأيام الماضية كانت تدعو الفلسطينيين للتوجه نحو منطقة «المواصي» والتي تبعد 6 كم فقط عن الحدود المصرية.

المحور الخامس: استهداف المستشفيات

أخيراً تمثل المحور الخامس، في سياسة استهداف المستشفيات التي تأوي إلى جانب الجرحى آلاف النازحين الفلسطينيين الذين احتموا بها اعتقاداً بأنه لن يتم قصفها، ما دفع هؤلاء إلى النزوح نحو المناطق الجنوبية من القطاع.