«الفنانين التشكيليين» تنظم معرضا للتبرع بقيمة اللوحات لصالح أطفال غزة

وجهت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، الدعوة إلى الفنانين التشكيليين الراغبين في التبرع لصالح أطفال غزة، للمشاركة في المعرض الفني الذي تنظمه النقابة في الشيخ زايد، ديسمبر المقبل.

وقالت النقابة في بيان: «تدعو الفنانين التشكيليين الراغبين في التبرع بعمل فني لصالح أطفال غزة، سيقام معرض أعمال فنية والبيع لصالح أطفال غزة، وسوف يقام المعرض في الشيخ زايد، وسيكون الافتتاح يوم 5 ديسمبر المقبل في الخامسة مساء، ومن يرغب بالمشاركة من الفنانين التشكيليين، يتقدم بالعمل الفني إلى النقابة ويكتب موافقة على بيعه لصالح أطفال غزة، على أن نوافيكم بما جرى من خلال أوراق رسمية بالتبرع».

مد معرض «فلسطين في الوجدان»

في سياق متصل، أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين مد معرض «فلسطين في الوجدان»، المقام حاليا بالقاعة المستديرة بالنقابة، إلى الأسبوع المقبل، في ظل الإقبال على المعرض.

يشارك في المعرض ما يقرب من 70 فنانًا، من بينهم الدكتور مصطفى الرزاز، الدكتورة ميرفت السويفي، سيد هويدي، فيروز سمير، خالد السماحي، أحمد بيرو، وراندا فؤاد، دارين وهبة، عمرو فهمى، وحسن شبط، وأشرف ذكي وآخرين.