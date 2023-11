عاجل| شيخ الأزهر يوجه رسائل مهمة للزعماء العرب قبل ساعات من القمة العربية الإسلامية بشأن غزة

أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عددًا من الرسائل للحكومات والشعوب والمقاومة وأهل غزة والغرب وأمين عام الأمم المتحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة يوم 7 أكتوبر الماضي بعدما شنت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على مجازر الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

رسائل شيخ الأزهر

ويستعرض التقرير التالي عددا من أبرز رسائل شيخ الأزهر التي أعلنها خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على الشعب الفلسطيني وخاصة أهل غزة.

1- رسالة إلى الحكام

أهاب الأزهر بحكومات الدول العربية والإسلامية بأن يسارعوا لمد يد العون لإخوانهم في فلسـطين‏، فضلا عن تسخير إمكاناتهم وثرواتهم ومصادر قوتهم لنصرتهم ودعمهم وكف بطش هذا الكيان المغتصب عنهم.

كما بعث شيخ الأزهر، رسالة إلى القادة والزعماء العرب في القمة العربية المزمع عقدها اليوم في العاصمة السعودية الرياض لوقف العدوان والإبادة التي يتعرَّض لها إخوتنا في فلسطين العزيزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والوصول إلى حلٍّ عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة، التي يعلم الله والناس جميعًا في الشرق والغرب أنها بريئة، ووضع حد لهذه القسوة التي لا تحتملها طاقة بشر، وقال «وتذكَّروا أن وقف العدوان عن إخوتنا في فلسطين هو واجبنا الديني والشرعي، ومسئوليتنا جميعًا أمام الله عز وجل حكامًا كنا أو محكومين، {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}».

2- رسالة إلى الشعوب

وتضمنت رسائل شيخ الأزهر نداءات إلى الشعوب العربية والإسلامية وكل الشعوب الحرة التي يرفض ضميرها ما يحدث لأهل غزة من مجازر، وتنوعت رسائل شيخ الأزهر في هذا الصدد ما بين المشاركة والتبرع في المساعدات الإنسانية خاصة من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري الذي أرسل شاحنات لقطاع غزة، فضلا عن دعاء المسلمين في أعقاب صلواتهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحصَّنَ به في ظروف تشبه هذه الظروف وهو «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم»، كما دعاء شيخ الأزهر إلى أن نردِّد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في ظرف شديد الشبه بهذا الظرف: «اللهم إنهم حفاةٌ فاحملهم، اللهم إنهم عراةٌ فاكسهم، اللهم إنهم جياعٌ فأشبِعهم»، ففتح الله له يوم بدر.

3- رسالة إلى العالم أجمع

وفي رسالته للعالم أجمع قال شيخ الأزهر إن العدو الصهيوني إلى ذئب هائج مصاب بسُعارِ قتل الأطفال والنساء والأبرياء، والتلذُّذ بأكل لحومهم وشرب دمائهم بلا رادعٍ ولا رقيبٍ، ويشجِّعُه على ذلك صمتٌ كصمت الموتى في قبورهم أصاب عالمنا الدولي، كما أكّد أن استهداف النازحين الأبرياء داخل مدرسة تأويهم، واستهداف نازحين آخرين على الطريق الساحلي، ومذبحة مستشفى الشفاء بغزة ‏، وقتل قوافل الجرحى والمصابين، وتدمير سيارات الإسعاف، كل ذلك يضع قضية فلسطين على المحكِّ، ويُوجب على المسلمين والمسيحيين واليهود من أصحاب الضمائر الحية والشجاعة في قول الحق أن يبذلوا كل غال ونفيس، وأن يهبُّوا لنصرة الفلسطينيين، وأن يدفعوا هذا العدوان البربري المتوحش عنهم وعن أطفالهم ونسائهم وشيوخهم وشبابهم.

4- رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

وتضمنت رسائل شيخ الأزهر رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والتي سجل فيها «فخرًا وتقديرًا للموقف النبيل والشهم للسيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، حيث يدعو بلا خوف وصراحة إلى ضرورة وقف العدوان على الضعفاء والمظلومين في غزة تحية لك أيها الرجل الشجاع وأنت تصرخ بكلمة الحق والعدالة» بحسب بيان سابق للأزهر الشريف.

والذي أعلنه باللغة الإنجليزية أيضا:

-Azhar registers in great pride and appreciation the noble and valorous stance of Mr. António ‎Guterres, the UN Secretary-General, as he fearlessly and forthrightly calls for the necessity of stopping ‎the aggression against the weak and oppressed people in Gaza. Salute to you, brave man, as you shout ‎out the word of truth and justice.‎

5- رسالة إلى المقاومة الفلسطينية وأهل غزة

وشملت أيضا رسائل شيخ الأزهر رسالة إلى المقاومة الفلسطينية وأهل غزة جاء فيها: أيها الأبطال: استمدوا قوتكم من قرآنكم الكريم، واستعينوا بقول الله تعالى: {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}.