أنباء عن ترك الأطباء لمستشفى النصر في غزة بعد تهديد جيش الاحتلال بقصفها

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بوجود أنباء عن ترك الأطباء مستشفى النصر للأطفال بعد تهديدات قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها.

وفي سياق منفصل، أكد أطباء فلسطنيين بأن مئات الجثامين أمام محيط مجمع الشفاء بغزة، ويحاول جيش الاحتلال زيادة الضغط على المستشفيات في غزة.

الفصائل الفلسطينية تستهدف طائرة تابعة للاحتلال

أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف طائرة إسرائيلية، وكشفت وسائل إعلام أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواطنين خلف مسجد الهدى في غزة، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على 11 موقعًا عسكريًا للفصائل الفلسطينية.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعنف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، ويعاني القطاع الصحي في غزة من تدهور تام جراء القصف المتكرر والمتواصل من الاحتلال على القطاع، واستهدافه للمستشفيات والمنشآت الحيوية، بجانب نقص عدد الأطباء وخروج الكثير من المستشفيات من الخدمة، ونقص الدواء والمستلزمات الطبية، والطاقة اللازمة للتشغيل.