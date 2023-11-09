رسالة عاجلة من مدير مستشفى النصر للأطفال بعد تعرضها لقصف الاحتلال الإسرائيلي

لم يتوقف الاحتلال الإسرئيلي عن ارتكاب الجرائم والمجازر البشعة في قطاع غزة، إذ استهدف العديد من المستشفيات، ما أدى إلى توقف خدماتها بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والأوكسجين، وكان آخرها قصف مستشفى النصر للأطفال الذي توقفت الخدمات به فيما استشهد طفل.

قصف مستشفى النصر للأطفال

رسالة عاجلة وجهها الدكتور مصطفى الكحلوت مدير المستشفى، موضحا أن المستشفى تعرضت اليوم للقصف مرتين، الأولى كانت عند بوابة المستشفى والثانية جاءت بشكل مباشر داخل أقسام المستشفى، وفقا لما نشره تلفزيون فلسطين.

الأضرار التي حلت بالمستشفى

أضرار كثيرة أحدثها قصف الاحتلال الإسرئيلي لمستشفى النصر للأطفال، إذ أدى إلى انقطاع الأكسجين، والهواء الموصل بأجهزة الحضان، وكذا انقطاع الكهرباء في كل أقسام المستشفى فيما عدا قسم العناية.

وتوقفت جميع خدمات مستشفى النصر للأطفال بمختلف الأقسام، فيما عدا العناية المركزية الذي يعد القسم الوحيدة الذي ما زالت تعمل فيه الخدمة: «في مرضى معرضين للموت بسبب فصل الكهرباء وقطع الأكسجين في لحظات القصف».

الوضع داخل المستشفى

ووصف مدير مستشفى النصر للأطفال الوضع بالسيئ للغاية، إذ إن جميع الطواقم الطبية والمرضى محاصرين داخله: «الوضع سيئ جدا ونحن محاصرين في المستشفى ولا يمكن الوصول للمستشفى عن طريق سيارات الإسعاف وللأسف أي شخص يحاول يخرج من المستشفى يتم استهدافه».

وناشد الدكتور مصطفى كلحوت المنظمات العالمية والهلال الأحمر لإنقاذ الطواقم الطبية العاملة بمستشفى النصر والمرضى في العناية.