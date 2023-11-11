القوات الأوكرانية تستهدف مقاطعة بيلجورود الروسية بـ244 قذيفة خلال 24 ساعة

استهدفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقاطعة بيلجورود الروسية، جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، باستخدام 244 قذيفة، دون وقوع إصابات، فيما أشار حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف، عبر «تليجرام»، إلى إسقاط 6 مسيرات أوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

تدمير أكثر من 15 مدفعا ذاتي الحركة أوكراني

أشارت صحيفة «روسكايا جازيتا» الروسية، إلى أن القوات الأوكرانية فقدت نحو نصف مدافع «كراب إيه إتش إس» التي سلمتها بولندا لـ«كييف»، مشيرة إلى تدمير أكثر من 15 مدفعا ذاتي الحركة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت وسائل إعلام غربية، قالت في وقت سابق، إن الجيش الروسي يقوم بتدمير المركبات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية بطائرات مسيرة «لانتسيت» تطلق مقذوفات معدنية منصهرة قادرة على اختراق الدروع الإضافية.

من جانبها، غادرت كاسحة الألغام الروسية «ليف تشيرنافين» من المشروع 12700 الروسي، قاعدة لينينجراد البحرية لأسطول البلطيق في كرونشتاد، متجهة إلى خليج فنلندا لإجراء تجارب المصنع البحرية.