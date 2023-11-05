القوات الأوكرانية تقصف «بيلجورود» الروسية بـ13 قذيفة خلال يوم

أطلق الجيش الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية 13 قذيفة على أراضي مقاطعة بيلجورود، جنوب غرب روسيا على الحدود أوكرانيا، فيما أسقط الدفاع الجوي الروسي مسيرتين أوكرانيتين فوق المنطقة، وفقا لما أعلنه حاكم المقاطعة الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف.

القوات الأوكرانية تقصف مدينة سكادوفسك

من جانبه، قال حاكم خيرسون، فلاديمير سالدو، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة سكادوفسك في المقاطعة، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى إصابة صاروخ أمريكي متجرًا للأثاث، دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق أحبطت عناصر من مجموعة القوات الجنوبية الروسية التابعة للقوات المجوقلة، محاولة نفذها الجيش الأوكراني على محور أفدييفكا، بهدف سحب «دبابة ليوبارد» الألمانية الصنع، معطوبة من أجل إصلاحها، باستخدام مسيرة «لانتسيت» بهدف تعطيل الدبابة الألمانية الصنع بشكل تام وجعل عملية إصلاحها مستحيلة.

كما أعطت القوات الروسية تناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، وفقا لما ذكره رئيس المركز الصحفي لقوات «مجموعة فوستوك»، اللفتنانت كولونيل أوليج تشيخوف، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح تشيخوف أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 50 مسلحا ومركبة ومحطة حرب إلكترونية ومركبتان قتاليتان مدرعتان ومخزن للمعدات العسكرية.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته وزارة الدفاع الروسية، قيام وحدات من «مجموعة دنيبر» التابعة للقوات الروسية، بشن ضربات على مواقع أوكرانية في اتجاه خيرسون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت قناة «إس آر إف» السويسرية إلى أن نتائج الأحداث في أوكرانيا تنبئ بنهاية سيئة للقوات الأوكرانية، إذ يتحول القتال إلى مواجهة موضعية، ويخفض الحلفاء تدريجيا مساعداتهم لكييف.

وقالت وسائل إعلام، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يفكر في إلغاء زيارته إلى إسرائيل، على إثر تسرب البيانات حول الزيارة.

وعلى المستوى الاقتصادي أنتجت روسيا في نهاية عام 2022 ولأول مرة، أكثر من ثلث إجمالي الماس الطبيعي في العالم، وتحتل مع الدول الأفريقية ما يقرب من 90% من السوق العالمية.

ووفقا لبيانات العام الماضي من عملية كيمبرلي التي جرى إنشاؤها لمكافحة «الماس الدموي»، بلغ حجم إنتاج الماس في العالم 119.96 مليون قيراط، ويوجد 41.9 مليونًا منها في روسيا وهو رقم قياسي يبلغ 35% من السوق.