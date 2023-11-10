تطورات أزمة أوكرانيا.. إسقاط مسيرات وانسحاب روسي من اتفاقية يابانية

شهدت الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير 2022، تطورات متلاحقة من جانب أطراف المشاركة في الأزمة وحلفائهم، وفي التقرير التالي، نرصد أبرز الأحداث التي شهدتها الأزمة خلال الساعات القليلة الماضية.

أسقطت الدفاعات الروسية، 3 مسيرات أوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مستهدفة شبه جزيرة القرم التي ضمتها «موسكو» إلى أراضيها في 2014،، وتولا جنوب غربي روسيا، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في بيان.

استهداف مقاطعة بيلجورود الروسية

شهدت مقاطعة بيلجورود الواقعة جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، قصفًا أوكرانيًا، باستخدام 40 قذيفة خلال الساعات الـ24 الماضية، دون وقوع إصابات.

من جهتها، قالت بعض وسائل الإعلام الروسية، إنّ خبراء يعتزمون تطوير منظومة «رات» الجديدة، التي تستخدم تقنيات متطورة لقمع الدرونات العسكرية المعادية، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«بوتين» يتفقد مقر المنطقة العسكرية الجنوبية

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في مدينة روستوف، بعد اختتام زيارته لكازاخستان، ورافقه في جولته التفقدية، وزير دفاعه سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وفي وقت سابق، هنأ بوتين ضباط وعناصر وزارة الداخلية الروس بمناسبة عيدهم الوطني، وقال إنهم أظهروا شجاعة وبطولة خلال الأزمة الأوكرانية، وأمس الخميس، منح الرئيس الورسي فلاديمير بوتين، رتب جنرالات لـ44 ضابطًا من هيئات الشؤون الداخلية والقوات المسلحة الروسية.

وفي إطار قضية تفجيرات خطوط أنابيب الغاز الروسي «السيل الشمالي 1و2»، طالبت الخارجية الروسية بمعاقبة المسؤولين عن التفجيرات في 26 سبتمبر 2022، في مياه بحر البلطيق، مؤكدة في بيان أنّ «موسكو» ستواصل تذكير المجتمع الدولي الدولي بهذا الموضوع.

وفي اليابان، أعرب سكرتير مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، عن أسف بلاده على الإعلان الروسي لانسحابها من اتفاق تفكيكها الأسلحة النووية المنزوعة، المبرم بين البلدين في عام 1993 من جانب واحد ودون إخطار مسبق لـ«طوكيو»، وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بحث مع رئيس الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون، في محادثة استغرقت 10 دقائق، تطور التعاون العسكري بين روسيا والصين المتنامي، ووتبادل الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية

موافقة أمريكية على بيع 54 دبابة «أبرامز» لرومانيا

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون»، إنّ خارجية بلادها، وافقت على صفقة محتملة لبيع 54 دبابة من طراز «أبرامز إم 1 ايه 2» ومعدات عسكرية أخرى لرومانيا بقيمة 2.53 مليار دولار، لتعزيز قدرات «بوخاريست» حليف «واشنطن» في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، على الرد على المخاطر القائمة والمستقبلية، وستساهم في تفعيل مصالح السياسة الخارجية الأمريكية وستعزز أمنها القومي.

اقتصايا، وفي ظل العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة ضد «موسكو» على خلفية الأزمة الأوكرانية، أعلن نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لفرض تكاليف إضافية على روسيا لمنعها من تصدير النفط.

وأشار أدييمو، إلى أن هدف بلاده يتمثل في نقل الاهتمام من عائدات روسيا التي كانت عند سقف الـ60 دولارا للبرميل، إلى التركيز على تكاليفها.