القصة الكاملة لقصف مستشفى الشفاء بقطاع غزة.. تحول لمقبرة جماعية

أضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بقطاع غزة، لقائمة جرائمه التي يرتكبها بلا هواده، دون مراعاة لأنه يأوي جرحى ومرضى، وآلاف النازحين الذين باتت منازلهم ركامًا يعرقل حتى طرق الإسعاف للوصول إلى الجرحى ومحاولة نقلهم إلى المستشفيات.

بداية قصف مستشفى الشفاء بغزة

خلال الساعات القليلة الماضية، تعرض مستشفى الشفاء لمحنة جديدة، غير نقص الوقود والمستلزمات الطبية، ألا وهي هجمات وقصف عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، لم يقتصر الأمر على ذلك بل وصل إلى انقطاع الاتصال بالصحفيين داخل المستشفى الشفاء.

لم يأت القصف مباشرة على مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بل كان وفق القاهرة الإخبارية، ضمن 6 مستشفيات في قطاع غزة تلقت تهديدات بوجوب الإخلاء بشكل شبه يومي من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيل، ومعها القدس، والمستشفى التركي، والمستشفى الكويتي و3 مستشفيات أخرى.

تهديدات سابقة بالإخلاء

وصلت سلسلة جرائم الاحتلال، لاستهداف المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة، وفي تصريح نقلته قناة القاهرة الإخبارية، قال مدير عام الصحة الفلسطينية، سيتم إقامة مقبرة جماعية في مجمع الشفاء لدفن الشهداء لأنم لا يستطيعون الخروج لدفنهم.

إسرائيل تستهدف المدارس والمساجد

محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، أكد وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تستهدف المدارس والمساجد ودباباتهم تحاصر المستشفيات، موضحاً أن جيش الاحتلال استهدف فلسطينيين نزحوا إلى مدرسة البراق في غزة ومنع وصول المياه والغذاء إلى المدنيين.

وقال محمد أبو سليمة، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث للقانون الدولي ولا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عاجز عن إيقاف العدوان، لافتاً إلى نفاد المستلزمات الطبية في عدد كبير من مستشفيات قطاع غزة، مؤكداً أن القطاع الصحي في غزة انهار تماما وأصبح عاجزا عن تقديم الخدمات للمرضى.

تحت عنوان «حرب على المستشفيات»، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، بوقوع قصف عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.