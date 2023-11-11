وفاة جون بيلي رئيس أكاديمية «أوسكار» السابق عن عمر ناهز 81 عاما

توفي جون بيلي، المصور السينمائي المخضرم في هوليوود والذي شغل منصب رئيس أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الفترة عام 2017 إلى عام 2019، وذلك في منزله لوس أنجلوس، عن عمر يناهز الـ81 عامًا، وفقا لما أعلنته زوجته كارول ليتلتون في بيان أصدرته الأكاديمية.

وقالت كارول زوجة المصور الراحل جون بيلي، «أشارككم بحزن عميق أن صديقي وزوجي جون بيلي توفي بسلام أثناء نومه في وقت مبكر من هذا الصباح»، وتابعت: «أثناء مرض جون، تذكرنا كيف التقينا قبل 60 عامًا وتزوجنا لمدة 51 عامًا من تلك السنوات، لقد شاركنا حياة رائعة مليئة بالمغامرة وأقمنا العديد من الصداقات طويلة الأمد على طول الطريق، سيعيش جون في قلبي إلى الأبد»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

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بينما نعى الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر، ورئيسة الأكاديمية جانيت يانج، رئيس الأكاديمية السابق، في بيان مشترك: «نشعر جميعًا في الأكاديمية بحزن عميق عندما علمنا بوفاة جون».

وتابع البيان: «كان جون عضوًا منخرطًا بشغف في الأكاديمية ومجتمع السينما، شغل منصب رئيسا ومحافظ الأكاديمية لسنوات عديدة ولعب دورًا قياديًا في فرع المصورين السينمائيين، سوف يتم تذكر تأثيره ومساهماته في مجتمع السينما إلى الأبد».