جوينيث بالترو تستخدم جائزة أوسكار كـ«حاجز للباب»: يعمل بشكل جيد

كشفت الممثلة الأمريكية جوينيث بالترو أنَّها تستخدم تمثال أوسكار، الذي حصلت عليه في فئة أفضل ممثلة عام 1998 عن دورها في فيلم «Shakespeare in Love»، كـ «حاجز للباب»، على حد تعبيرها، وذلك خلال لقائها المصور مع مجلة «فوج» العالمية بعنوان «73 سؤالًا».

وظهر تمثال الأوسكار خلال مقطع الفيديو الذي تمّ تصويره خلال الصيف في منزل جوينيث بالترو في بلدة هامبتون بولاية نيويورك، إذ قادت «بالترو» المحاور جو سابيا إلى حديقتها، وأثناء مرور الثنائي عبر المدخل، توقفت الكاميرا عند تمثال الأوسكار الموجود على الأرض، قال «سابيا»: «يا لها من جائزة أوسكار جميلة»، واستدارت «بالترو» بابتسامة وقالت مازحة: «استخدمه كحاجز للباب إنه يعمل بشكل مثالي».

جوينيث بالترو: اهتمامي بالتمثيل بدأ في سن صغير.. ومحظوظة بالأعمال التي قدمتها

وشهد اللقاء عددًا من الأسئلة التي أجابت عنها الممثلة الأمريكية، فعند سؤالها عن دورها السينمائي المفضل، قالت: «لقد كنت محظوظة للغاية، لقد قمت بالعديد من الأدوار الرائعة»، كما شاركت «بالترو» أيضًا اللحظة التي أثارت اهتمامها لأول مرة بأن تصبح ممثلة، «ربما كنت أشاهد والدتي بليث دانر وهي تؤدي مسرحيات عندما كنت صغيرة جدًا في مهرجان ويليامزتاون المسرحي، أعتقد وقتها بدأ اهتمامي بالتمثيل».