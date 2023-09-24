تفاصيل الفيلم الفرنسي «The Taste of Things» بعد ترشيحه لجائزة أوسكار

وقع اختيار فرنسا على فيلم «The Taste of Things» لتمثيها في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في النسخة الـ 96 من حفل توزيع الجوائز الشهير المقام في مارس 2024، والفيلم يحمل توقيع المخرج الفرنسي من أصول فيتنامية تران آنه هونج، الذي حصل على جائزة أفضل مخرج عن الفيلم في ختام فعاليات الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي.

يصور الفيلم الذي تدور أحداثه في عام 1885، قصة حب بين الطاهية وصاحب المطعم الذي تعمل لديه، وتعد شخصية صاحب المطعم مستوحاة من شخصية «دودين بوفانت» التي ابتكرها مارسيل روف في روايته « La Vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet»، ويجمع الفيلم في بطولته جولييت بينوش وبينوا ماجيميل.

تفاصيل فيلم «The Taste of Things»

تدور أحداث فيلم «The Taste of Things» حول «أوجيني» التي تعمل طاهية لدى صاحب المطعم الشهير «دودين» لمدة 20 عاما، تعتبر ممتازة في مجالها على مر السنين، نظرا لأن «أوجيني» و«دودين» أمضيا الكثير من الوقت في المطبخ معًا، نشأت المشاعر بينهما، لقد أدى حبهم المشترك للطعام إلى إنشاء أطباق فريدة ولذيذة ورائعة لا مثيل لها وتجذب العديد من رواد المطعم من جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن «أوجيني» المحبة للحرية لم ترغب أبدًا في الزواج من «دودين»، لذلك قرر «دودين» طهي الطعام لحبيبته لأول مرة.

فرنسا تحصل على 9 جوائز أوسكار أفضل فيلم دولي على مدار تاريخها

على مدار تاريخ جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي رشحت فرنسا 66 فيلما للنظر فيها، وصل 38 فيلما إلى القائمة النهائية للترشيحات، وولكن تسع أفلام فقط فازت بالجائزة، كان آخرها فيلم «Indochine» إنتاج عام 1992، وذلك في النسخة الـ 65 من حفل توزيع جوائز أوسكار، بينما كان فيلم «Saint Omer» للمخرجة أليس ديوب آخر فيلم يصل إلى المنافسة النهائية على الجائزة وذلك في نسختها الـ 95.