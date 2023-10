بعد ضعف إيرادات فيلم ليوناردو دي كابريو.. إضراب الممثلين يهدد هوليوود

تراجع كبير شهدته إيرادات فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي وبطولة ليوناردو دي كابريو في دور العرض السينمائي حول العالم، إذ لم يستطيع الفيلم الذي تبلغ ميزانيته 200 مليون دولار، سوى تحقيق 48 مليون دولار في أول 4 أيام بدور العرض السينمائي حول العالم.

وأرجع عدد كبير من المطلعين على المشهد السينمائي العالمي، أسباب ضعف إيرادات الفيلم، إلى عدم حصوله على الدعاية الكافية من نجومه بسبب إضراب الممثلين المستمر في هوليوود منذ شهر يوليو الماضي، إذ يمنع الإضراب، أبطال الفيلم من المشاركة في الحملات الدعائية له.

فيلم «Mission: Impossible» أحدث المنضمين لقائمة التأجيلات في هوليوود

ويهدد الإضراب طرح مجموعة من الأعمال السينمائية، حيث من المتوقع أنَّ يتمّ تأجيل عدد من الأفلام إذا لم يتمّ حل الإضراب في الأسابيع القليلة المقبلة، وكان من بين الأفلام التي تم الإعلان عن تأجيلها خلال الساعات الماضية، الجزء الثامن من سلسلة أفلام «Mission: Impossible» للنجم توم كروز، إذ قررت الشركة المنتجة تأجيل طرح الفيلم الذي كان من المفترض طرحه في يونيو 2024 ليكون في مايو 2025.

قائمة تأجيلات الأفلام

وتتسع قائمة التأجيلات لتشمل: فيلم «Dune: Part Two»، للمخرج دينيس فيلنوف، الذي كان من المقرر عرضه في 3 نوفمبر المقبل، قبل أن يتم تأجيله إلى 15 مارس 2024، بالإضافة إلى فيلم«Godzilla x Kong: The New Empire»، الذي كان من المقرر إصداره في 15 مارس 2024، ولكن تم تأجيله إلى 12 أبريل 2024، «Lord of the Rings: The War of the Rohirrim»، الذي تم تحديد إصداره في 13 ديسمبر 2024 بعد أن كان من المقرر عرضه مسبقًا في 12 أبريل 2024.