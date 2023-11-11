جلسة تشاور في مركز ديروط بأسيوط لمناقشة احتياجات المواطنين اليوم

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنظيم جلسة تشاور بمركز ديروط، لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين، تمهيداً لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/ 2025، في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جلسات التشاور

وأشار محافظ أسيوط إلى أن جلسات التشاور تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، وفقاً للخطة الزمنية للبرنامج وبمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

مناقشة احتياجات المواطنين في ديروط

وأوضح المحافظ، أنه تم تنظيم جلسة التشاور العامة بمركز ديروط بحضور محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ومدير ادارة التخطيط بالمركز ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية 2024/ 2025 والاطلاع على ابرز ملامح الخطة.