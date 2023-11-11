«الصحة الفلسطينية»: توقف العمليات بمجمع الشفاء في غزة بعد نفاد الوقود

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، توقف العمليات الجراحية في مجمع الشفاء الطبي، بعد نفاد الوقود تماما، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ويعاني القطاع الصحي في غزة من تدهور تام جراء القصف المتكرر والمتواصل من الاحتلال على القطاع، واستهدافه للمستشفيات والمنشآت الحيوية، بجانب نقص عدد الأطباء وخروج الكثير من المستشفيات من الخدمة، ونقص الدواء والمستلزمات الطبية، والطاقة اللازمة للتشغيل.

وحاصر الاحتلال الاسرائيلي مبنى «أطباء بلا حدود» وأطلق قنابل الفسفور المحرمة دولياً في محيطه بغزة، وحذر جيش الاحتلال مدير مستشفى الشفاء بغزة من أن المبنى يقع ضمن منطقة القتال.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف طائرة إسرائيلية، وكشفت وسائل إعلام أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواطنين خلف مسجد الهدى في غزة، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على 11 موقعًا عسكريًا للفصائل الفلسطينية.