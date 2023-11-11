«الصحفيين» تنظم يوما للتضامن مع فلسطين.. فعاليات للكبار والصغار

تنظم نقابة الصحفيين، اليوم، يومًا تضامنيًا مع القضية الفلسطينية، ووجهت الدعوة للأعضاء للمشاركة في الفعاليات تحت عنوان «شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين»، وذلك في مقر النقابة بدءًا من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

فعاليات يوم التضامن مع فلسطين

وأوضحت الصحفيين أن اليوم سوف يتضمن عددًا من الفاعليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال ارسم مع فلسطين مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي «تفصيل ثانوى» تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

وأضافت النقابة أن اليوم يختتم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.

وفي سياق متصل، شاركت نقابة الصحفيين، في مؤتمر منظمة «قارب السلام» اليابانية للمطالبة بوقف الحرب الصهيونية الوحشية على الشعب الفلسطيني في غزة، يوم الأربعاء الماضي، في ساحة مصر أمام ميناء مدينة بورسعيد الباسلة، وكانت المنظمة حركت قاربها للمرور حول العالم للمطالبة بوقف الحرب الوحشية ضد فلسطين.