مجلس القبائل: فلسطين قضية كل مصري.. ومستمرون في دعم الأشقاء بغزة

قالت شيرين خالد عضو مجلس أمناء مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن القضية الفلسطينية هي قضية كل مواطن مصري وأن المجلس يعمل على دعم قرارات القيادة السياسية.

وأضافت «خالد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: فلسطين في قلب كل مصري دماؤنا واحدة وألمنا واحد وحملة المجلس تأتي ضمن استمرارًا لمجهودات مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم أشقائنا في غزة.

مجلس القبائل يدعم غزة بقافلة مساعدات إنسانية

وتابعت أن مجلس القبائل العربية وجّه قافلة مساعدات غذائية ودوائية وملابس وصلت إلي قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحملة رسالة من شباب المجلس وشباب وزارة الشباب والرياضة في كافة محافظات الجمهورية.

وأكدت عضوة مجلس أمناء القبائل العربية أن المجلس يعمل على تعاون المجلس مع الوزارات المختلفة وعلى رأسها الشباب والرياضة ووزارة الصحة قائلة «حملة التبرع بالدم متواجدة في محافظات الجمهورية وتستمر لأكثر من يوم في عدد من المحافظات».

وكانت قد أطلقت وزارة الشباب والرياضة الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار تضامن شباب مصر مع غزة والتي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الحملة تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بصفة عامة والاشقاء في غزة بصفة خاصة، موضحا أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب والتي تعمل خلاله الوزارة علي استغلال طاقات الشباب المصري وتحويلها لما يعود بالنفع على الدولة المصرية.