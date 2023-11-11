ضبط 359 كيلو كبدة وأسماك فاسدة في حملات تموينية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 359 كيلو كبدة وأسماك غير صالحة للإستهلاك، في حملات رقابية على ثلاجات حفظ اللحوم ومصانع تصنيع المواد الغذائية بالعاشر من رمضان.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط أسماك وكبدة فاسدة

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بالمرور على المخابز البلدية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما توجهت الحملة بالاشتراك مع الطب البيطري للمرور على المطاعم ومصانع تصنيع اللحوم وتم تحرير محاضر للمخالفين.

كما تم تحرير المحضر رقم 10153 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب ثلاجات حفظ اللحوم لحيازة عدد 10 كراتين كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 145 كيلوجراما، والمحضر رقم 10154 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع الأسماك لحيازته 157 كيلو جمبري و57 كيلو سمك ماكريل منتهي الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات.

كما تم تحرير المحضر رقم 10155 جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب مطعم لعدم وجود شهادة صحية، والمحضر رقم 10156 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المطاعم التجاريه لعدم الإعلان عن أسعار البيع للمأكولات والسندوتشات بالمطعم وتم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.