معبد أبو سمبل يستقبل أفواجا سياحية من دول العالم مع بداية الموسم الشتوي

شهد معبد أبو سمبل جنوب أسوان، اليوم، إقبالًا كبيرًا من السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم، الذين يرغبون في استكشاف الحضارة المصرية العريقة في جنوب مصر.

وأكدت منطقة آثار أسوان توافر جميع التسهيلات لزيارة الأفواج السياحية بواسطة إدارة المنطقة الأثرية في أبو سمبل، حيث تم تنفيذ نظام جديد لتسهيل عملية الدخول من خلال البوابات الإلكترونية وتذاكر الدخول الجديدة، كما تم توفير سيارات الجولف لنقل السياح داخل ساحة المعبد، خاصةً لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته أكد أحمد مسعود، كبير مفتشي آثار أبو سمبل، أن المعابد تستقبل الأفواج السياحية القادمة إلى أبو سمبل عبر الطريق الدولي «أسوان - أبو سمبل»، وأيضًا عبر رحلات البواخر السياحية ببحيرة ناصر، ورحلات الطيران من مطار أبو سمبل.

جولات للسياح داخل معبد رمسيس ونفرتاري

وأضاف «مسعود»، أن السياح يستمتعون بجولة داخل المعابد، حيث يتمتعون بمشاهدة معبد الملك رمسيس الكبير ومعبد زوجته الملكة نفرتاري، واللذين يقعان في جبل مرتفع يطل على بحيرة السد العالي مباشرة.

وتضم المعابد تماثيل عملاقة في الجهة الخارجية والجوانب الداخلية للملك رمسيس الثاني، وتحكي قصة بطولاته العسكرية وتبجيله في العبادة المصرية القديمة.