أسوان: رصف مداخل ومخارج معابد فيلة بتكلفة 3.5 مليون جنيه

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في جولة ميدانية امتدت إلى 7 ساعات متواصلة، الأعمال الجارية بطرق المطار و«فيلة - الشلال» والعلاقي، والسادات والمحمودية والمسلة والطابية والشارع الجديد، وطريق كورنيش النيل القديم.

مشروع تطوير حديقة السلام

كما تابع المحافظ مشروع تطوير حديقة السلام حيث أعطى تكليفاته بتوزيع قطاعات العمل على المسؤولين، وذلك بمرافقة اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الجهات التنفيذية.

وأكد اللواء أشرف عطية المهام المستهدفة خلال الفترة الحالية من إنهاء أعمال النظافة العامة وجرد الرمال والأتربة، ومراجعة الأسوار والجداريات والمحولات والأعمدة الكهربائية، مع غسيل الأرصفة، ودهان البلدورات، بجانب تكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء وزهور الزينة وتوفير شبكات الري لها.

رفع الإشغالات

بالإضافة إلى مراجعة الإنارة والإعلانات، ورفع الإشغالات ومنع التوك توك، فضلاً عن الإسراع باستكمال خطة الرصف للطرق المستهدفة من طرق كورنيش النيل والسادات والمطار وفيلة والشلال، ومداخل ومخارج معابد فيلة ووضع بانرات مضاءة بها، وأيضاً كوبري خزان أسوان البديل.

وتفقد «عطية» أعمال الرصف الجارية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعمير بقيادة اللواء محمود نصار بعد إنهاء مشروعات البنية التحتية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات ومنها رصف الطبقة الرابطة لمسافة 800 متر بدءاً من أمام الشارع الجديد وحتى ميدان مجدي يعقوب بطريق كورنيش النيل القديم بتكلفة 2 مليون جنيه.

رصف طريق فيلة - الشلال

بجانب رصف طريق فيلة - الشلال بطول 3.5 كم وبتكلفة 10 ملايين جنيه، علاوة على رصف مداخل ومخارج معابد فيلة بطول 1.7 كم وبتكلفة 3.5 مليون جنيه، وأخيراً رصف 1 كم كمرحلة أولى من طريق المسلة - النفق من إجمالي 3.5 كم مستهدف رصفها بتكلفة 11 مليون جنيه.

ووجه إلى أهمية خلق مواقع جديدة لاستغلالها كساحات انتظار للسيارات بطريق السادات، وخاصة أمام استاد أسوان الرياضي، والبنك الزراعي المصري لتخفيف التكدس واستيعاب السيارات في هذا الطريق الحيوي.

واختتم محافظ أسوان جولته بتفقد مشروع تطوير حديقة السلام التي تقع على مساحة 24 ألف م2 حيث يشمل المشروع تكثيف المسطحات الخضراء، وزراعة أشجار الزينة والزهور، بالإضافة إلى الأشجار المتواجدة التي سيتم تهذيبها وتقليمها، مع تركيب نافورة وبرجولات وأعمدة ديكورية وإضاءات ومشايات، وكذا مكتبة ثقافية وملعب إسكوتر للأطفال والشباب، فضلاً عن كافتيريا ودورة مياه عمومية.

وأثناء الجولة التفقدية شدد عطية على ضرورة تحقيق التناغم والتوافق بين الجميع للعمل بروح الفريق الواحد، لأنه لن يتم السماح مطلقاً بأي قصور أو تهاون أو تضارب، فالمهام والتكليفات محددة وواضحة للجميع، ولن نرضى إلا بسرعة الإنجاز في الفترة المحددة.

وأشار إلى أنه لا يريد أن يسمع أي مبررات في ظل توفير الدعم من الكامل من المحافظة «مالياً وفنياً» لإنجاز الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل.